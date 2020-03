​PSD pede audição urgente do ministro dos Negócios Estrangeiros

O PSD quer ouvir com urgência o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre o apoio que está a ser dado aos portugueses no estrangeiro no âmbito do surto da Covid-19. Em requerimento enviado esta sexta-feira, os deputados sociais-democratas pedem para que sejam prestadas todas as informações relativas aos procedimentos que estão a ser postos em prática pelo Governo, bem como pela rede diplomática e consular para apoiar todos estes portugueses.

O PSD faz referência às “imensas dificuldades” de vários portugueses em regressar, “devido, sobretudo, aos constrangimentos que vão sendo impostos pelos diversos países à circulação de pessoas”, mas também ao “caso específico de algumas das comunidades, como é o caso das da Venezuela ou as de outros países de África e da América Latina, que têm grandes dificuldades, em alguns casos, no acesso aos medicamentos essenciais em consequência da situação social e política que se vive nesses países”.

Para os sociais-democratas, também é preciso ter em conta “as dificuldades por que passa a rede consular, com alguns casos de grandes atrasos no atendimento do público e de garantias, em determinadas situações, a proteção consular dos portugueses em geral que se encontram no estrangeiro”.