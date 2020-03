Coronavírus. Portugal poderá vir a ter produção própria de ventiladores

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta sexta-feira que Portugal vive não só um "momento de emergência sanitária", mas também um "momento de emergência económica" com a pandemia de Covid-19. Também alertou que as razões para o estado de emergência declarado pelo Presidente da República e que entra em vigor às 00h de domingo "com grande probabilidade" não vão ter desaparecido dentro de 15 dias, o período durante o qual a medida excecional fica para já em vigor.

Após o Conselho de Ministros que tomou medidas económicas para minimizar o impacto do momento nas populações afetadas, Costa defendeu que "é necessário preservar o emprego, assegurar o rendimento das famílias e que as empresas não fechem as suas portas".

"Este será seguramente um trimestre muito duro para todos nós", sublinhou numa conferência de imprensa no Palácio da Ajuda, em Lisboa, admitindo que o estado de emergência "provavelmente" terá de ser alargado.

Portugal poderá produzir ventiladores, requisição civil em cima da mesa

Portugal pode vir a ter produção própria de ventiladores e uma empresa portuguesa já está em de testes reais para permitir a massificação de análises aos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus, adiantou o primeiro-ministro. Em resposta a uma pergunta da Renascença, o primeiro-ministro revelou que o Governo está a apoiar um conjunto de empresas tecnológicas que podem promover a produção nacional de ventiladores.

Da mesma forma, Costa explicou que uma das medidas a que o Governo pode recorrer durante o estado de emergência é à requisição civil de empresas e bens para o combate à Covid-19.

"Com grande probabilidade não será daqui a 15 dias que as razões [para declarar estado de emergência] terão desaparecido", admitiu António Costa, que falava ao país depois de uma reunião do Conselho de Ministros, para debater as medidas de apoio social e económico. "Não podemos evitar que esse impacto exista, mas não podemos aceitar que esse impacto se torne irreversível", sublinhou o primeiro-ministro.

Despejos suspensos, subsídios de desemprego prolongados

Entre as medidas de apoio aos cidadãos está a proibição de despejos e o prolongamento dos subdísios de desemprego, que serão renovados automaticamente.