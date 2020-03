Volta a Ovar em automóvel para entrega de medicamentos

A interdição da A29, no troço Ovar Sul - Esmoriz, que abrange todos os nós de acesso ao concelho de Ovar, é um desafio à paciência de quantos, no dia a dia, necessitam de passar a cerca sanitária, criada pela autoridades para conear a Covid-19. É o caso de Carlos Coelho, distribuidor de medicamentos e outros artigos farmacêuticos, que descreve à Renascença o problema com que se deparou na manhã desta sexta-feira.



"Com as saídas da A29 cortadas tenho que procurar alternativas. O problema é que chego a uma qualquer estrada e deparo-me com blocos de betão. Como posso ir entregar os medicamentos?" interroga-se, perante a inignação de "não haver no local qualquer agente da autoridade que possa dar informações".

Como diz o povo, a necessidade aguça o engenho, Carlos faz marcha-atrás, entra na A1, sai em Santa Maria da Feira e, ao fim de uma hora de voltas e reviravoltas, lá consegue chegar ao seu destino em Ovar.

Quilómetros a mais e de trabalho também

O momento não é fácil para nenhum português e para os distribuidores também não. "Tenho muito, muito trabalho. Estou completamente estafado, a trabalhar 12 horas por dia.

Fazemos só uma entrega, mas essa entrega demora imensas horas", desabafa Carlos Coelho, que sublinha que nesta altura "não há falta de medicamentos e as farmácias estão a comprar muito, até porque há outras patologias para além da COVID-19" que continua a levar os portugueses aos estabelecimentos farmacêuticos.