Sondagem. 90% dos portugueses concordam com declaração do estado de emergência

Uma sondagem da Markteste, divulgada quinta-feira, mostra que 90% dos portugueses concordam com a decisão do Presidente da República na declaração do Estado de Emergência. Já 52% dos inquiridos consideram que a medida deveria ter sido tomada há mais tempo.

O estudo revela ainda que 42% da população se encontra em situação de teletrabalho e 70% acredita que o país vai enfrentar o problema da Covid-19 durante os próximos três meses.

Segundo o inquérito, 35% dos portugueses consideram a taxa de mortalidade do vírus como a maior preocupação, seguindo-se apreensões com a sobrevivência da economia e do próprio Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Relativamente à questão da atividade laboral, o impacto da decisão governamental não parece ter tido grande impacto na vida dos portugueses: 33% da população vai continuar a exercer a sua atividade nos respetivos locais de trabalho e 30% já se encontravam em situação de teletrabalho antes da declaração do estado de emergência.

A sondagem realizada pela Marktest foi feita através de CAWI (Computer Assisted Web Interview), contando com uma amostra de 501 inquiridos, com idades superiores a 18 anos, residentes em Portugal Continental. A informação foi recolhida entre as 21h00 de quarta-feira e as 16h00 de quinta-feira.