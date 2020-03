Quarentena para quem entra em Portugal por causa do coronavírus. Vai haver exceções

A Direção-Geral de Saúde anunciou esta sexta-feira que, quem entrar em Portugal a partir de segunda-feira, será obrigado a ficar em isolamento profilático durante duas semanas.

A medida anunciada, pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, levantou dúvidas, nomeadamente no setor dos transportes, que envolve centenas de camionistas de vários pontos da Europa que todos os dias atravessam a fronteira portuguesa.

À Renascença, a ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias diz que o caso dos camionistas está a ser analisado e que, neste momento, decorrem negociações com o Governo para que sejam consideradas exceções.

Fonte da associação indica que, atendendo à natureza de trabalho destes profissionais do volante – que já de si é de grande isolamento – poderão ficar excluídos desta quarentena obrigatória. A questão foi hoje mesmo abordada numa reunião à distância com elementos do executivo de António Costa.

Tal como outros profissionais, que estão autorizados a circular neste período de estado de emergência, caso tenham sintomas suspeitos do novo coronavírus é que deverão contactar as autoridades de saúde e cumprir o isolamento profilático de duas semanas.