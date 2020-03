Preocupado com o isolamento? Psicólogos respondem às suas dúvidas na Renascença

A Renascença vai continuar a responder às suas dúvidas sobre o período particular em que vivemos. Esta sexta-feira, contamos com a ajuda da psicóloga Teresa Espassandim, dirigente da Ordem dos Psicólogos, para falar sobre isolamento, ansiedade e outros problemas que poderá estar a enfrentar neste momento de quarentena e estado de emergência.

Teresa Espassandim é especialista em Psicoterapia e em Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento de Carreira.



Poderá utilizar o WhatsApp da Renascença através do número 962 007 500 e redes sociais para deixar as suas perguntas. Poderá fazê-lo de forma anónima, se assim o entender.

Iremos recolher as suas questões, a que iremos procurar dar resposta às 19h30, em antena, numa emissão especial conduzida pelo jornalista Sérgio Costa.

