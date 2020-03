Portugal vai buscar 30 toneladas de material médico à China

Parte esta sexta-feira para a China um avião português vai buscar material de médico e de proteção contra o coronavírus à China. São 30 toneladas, encomendadas pelo Governo, incluindo máscaras, óculos e fatos de proteção, luvas, testes de diagnóstico e ventiladores.

O avião da Hi Fly deve regressar no próximo domingo com material de diagnóstico, emergência e proteção de primeira necessidade, esgotado em Portugal e na maior parte dos Países Europeus- máscaras, óculos e fatos de proteção, luvas, testes de diagnóstico e ventiladores.

O Airbus A340 voa para Hanoi, onde fará o descanso da tripulação, antes de prosseguir para Guangzhou onde carregará o material antes de regressar a Lisboa.

Segundo a nota enviada à redação, a Hi Fly, “como já o fez noutras ocasiões de voos humanitários, prescindiu da sua margem de comercialização e a Mirpuri Foundation, a Fundação Filantrópica ligada à família proprietária, fez ainda um donativo adicional de 100 mil euros para viabilizar esta operação”.