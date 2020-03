Há habitantes de Ovar e da Murtosa que insistem em furar a cerca sanitária

Nesta entrevista, o autarca dá outros exemplos de como não está a ser fácil às autoridades fazer vingar o bloqueio à circulação de pessoas entre a Murtosa e Ovar.

"Existe literalmente um controlo fronteiriço da estrada nacional 327, impedindo a circulação das pessoas, mas subsistem algumas situações confusas sobre atividades comerciais, nomeadamente padarias do concelho de Ovar que têm clientes do lugar das Quintas do Norte, na freguesia da Torreira", já no concelho da Murtosa,

Igualmente afetada está a venda ambulante de pescado feita na Murtosa por alguns operadores que residem em Ovar, e que desde esta sexta-feira não é permitida. Menos problemas estão a criar os pescadores da ria de Aveiro, porque, segundo Joaquim Baptista, "a pesca está praticamente encerrada na ria. Por imperativo legal um agente económico de Ovar teve que encerrar a sua atividade, outro é da freguesia da Torreira, mas a interação e as relações de atividade também o condicionam e acabou por cessar".