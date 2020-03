Governo garante reforço de meios para a saúde no inicio da próxima semana

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admite que não tem sido fácil encontrar o que é preciso, tendo em conta que a capacidade de resposta dos mercados internacionais continua limitada.

"Dado que o mercado interno é insuficiente, temos que ir ao exterior buscar equipamentos como ventiladores e monitores, e é verdade que estamos a ir a vários mercados, incluindo a China."

Apesar das dificuldades, o secretario de Estado da Saúde garante que o assunto está a ser tratado. "Não consigo dizer se é domingo ou segunda-feira, mas, garantidamente, no inicio da semana, esse plano estará articulado para a chegada de material que possa dar resposta às nossas necessidades. Isso eu garanto."

Testes disponíveis no mercado.

"Só com o crivo de segurança do Instituto Ricardo Jorge"

Já quanto ao aparecimento no mercado interno de soluções que aumentam a capacidade de realização de testes ao novo coronavirus, o secretário de estado da saúde diz que são bem vindas, mas também avisa que para serem usados terão que passar primeiro pelo crivo de qualidade do Instituto Ricardo Jorge "aumentar a testagem também é um prioridade, e estamos a englobar novos laboratórios na rede. O mercado tem respondido com soluções, algumas divulgadas na comunicação social, mas todas estas respostas têm que passar pelo crivo de segurança do Instituto Ricardo Jorge. A fiabilidade em matéria de testagem é determinante".

Nesta altura, Portugal tem capacidade para fazer 9 mil testes diários, e os balanços oficiais dizem que, para já, estão a ser feitos cerca de 1.000 por dia. Tudo indica no entanto que esse numero vai aumentar bastante nas próximas semanas.

Na conferência de imprensa diária sobre o avanço da Covid-19 em Portugal, António Lacerda Sales agradeceu "toda a solidariedade que tem chegado ao Ministério da Saúde por parte da sociedade civil, e que estamos a articular num plano global de resposta".

O governante anunciou mesmo a criação de um canal para receber essa disponibilidade "foi criado no micro site Covid19.min-saude.pt um campo para puderem continuar a fazer chegar os vossos contributos externos".