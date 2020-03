Felgueiras e Lousada com "situação estável" e dois casos confirmados na Madeira

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, garante que a situação "está estável" em Felgueiras e Lousada, onde aconteceram os principais focos do início da propagação do coronavírus no Norte do país.

"A situação está estável em Felgueiras e Lousada, devido ao trabalho gigantesco para detetar e isolar os contatos. Fecharam-se estabelecimentos, isolaram-se contatos e tratam-se os doentes. Situação está controlada, mas sob observação", disse.

O boletim da Direção-Geral da Saúde apenas confirma um caso na Madeira. No entanto, Graça Freitas confirma um segundo e mais quatro pendentes de confirmação final.

"Neste boletim só contabilizamos os casos reportados no sistema eletrónico até à meia-noite. O que se passa na Madeira é que há dois casos confirmados, sendo que um deles pode ter entrado no sistema depois da meia-noite. Há mais quatro casos que deram positivo nos laboratórios da Madeira, mas que aguardam o segundo teste. Assim, darão os seis casos que se falam", explica.