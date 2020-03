Coronavírus. Viagens à borla na Transtejo e Soflusa a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira, dia 23, os passageiros dos barcos da Soflusa e Transtejo, que fazem a travessia do Tejo não precisam de validar o título de transporte.



Os torniquetes de acesso às salas de embarque vão ser desbloqueados e as pessoas só têm que os empurrar para passar. Em comunicado, a empresa justifica esta medida adicional às que já tinha tomado de higienização dos terminais, estações e frota, com a necessidade de reduzir ao máximo o contacto dos utentes com equipamentos superfícies ao longo da viagem.

Também a partir de segunda-feira, entram em vigor novos horários, que implicam supressão de algumas carreiras e que segundo a Transtejo/Soflusa resultam do ajuste da oferta ao atual estado de emergência. São serviços mínimos adotados ao cumprimento do limite de passageiros transportados em cada viagem ou seja, um terço da lotação do navio.

O objetivo é garantir a indispensável distância social entre passageiros e em relação à tripulação.