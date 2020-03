Coronavírus. Tudo o que preciso de saber para me manter seguro

E não basta passar por água. É preciso lavar com sabão e esfregar toda a superfície da mão, incluindo a zona entre os dedos e as costas das mãos. A lavagem deve durar 20 segundos – o tempo de cantar os “Parabéns” – com água e sabão ou com uma solução à base de álcool a 70%. Aqui fica um vídeo para explicar melhor:

Lave as mãos frequentemente, por exemplo, sempre que se assoar, tossir ou espirrar, ou após contacto direto com pessoas doentes. Outra regra de ouro: lavar as mãos sempre que tiver de sair de casa -- à saída e à chegada.

A prevenção é a arma mais eficaz para lutar contra o novo coronavírus. Todos os dias surgem novos conselhos para nos protegermos e a mãe de todas as regras continua a ser: lavar as mãos.

Atenção ao tossir e espirrar

Outra regra de ouro é a chamada etiqueta respiratória. Nem mais nem menos do que tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um lenço de papel ou com o antebraço e nunca com as mãos. Deitar sempre o lenço de papel no lixo.

Mesmo com estes cuidados, é muito importante não tocar na cara (olhos, nariz e boca), não partilhar objetos ou comida – os telemóveis são um bom exemplo – e evitar o contacto com pessoas com infeção respiratória.



Porque não devo usar máscara?

O uso da máscara, que tanta polémica tem causado, é aconselhado a suspeitos de infeção ou a quem preste cuidados a pessoas doentes.

Quem não tem sintomas não deve usar máscara, por duas razões apontadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Em primeiro lugar, o uso incorreto da máscara pode aumentar o risco de infeção. Em segundo lugar, dá uma falsa sensação de segurança que pode levar ao esquecimento de outras medidas mais importantes.

Neste contexto, escusado será dizer que todas as viagens são altamente desaconselhadas, quer pela Organização Mundial de Saúde quer pela DGS.

Os grupos de risco – idosos ou pessoas com doenças crónicas, como por exemplo doenças cardíacas, diabetes e doenças pulmonares – devem ser ainda mais rigorosas na observância destas regras, limitar todos os contactos não essenciais e evitar multidões.



SMS diárias com conselhos

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Direção-Geral da Saúde decidiram relembrar diariamente estas regras e começaram esta semana a enviar, pela primeira vez, SMS para todos os telemóveis ativos em Portugal.

A primeira terá chegado a mais de 9 milhões de pessoas. O texto segue em português, inglês e espanhol.

Porque é que devo seguir estes conselhos?

Todas estas medidas servem para evitar a transmissão de um vírus que passa tanto através do contacto com pessoas infetadas como através de superfícies ou objetos inanimados.



As gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo, podem também depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada, sobreviver, e infetar quem tocar nessas superfícies.

É também bom ter em conta que uma pessoa pode estar infetada sem saber. Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja de entre dois a 14 dias.

Só quem tem sintomas transmite Covid-19?

A transmissão por pessoas assintomáticas ainda está a ser investigada.

Também não há, atualmente, nada que prove que a doença se transmite pelos alimentos. Nas epidemias recentes de outras estirpes de coronavírus – SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em 2002-2003, e MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente) em 2012 – não se transmitiam. Mesmo assim, é bom não facilitar nas regras de higiene durante a manipulação, preparação e confeção dos alimentos.

Para começar, lavar bem as mãos (sempre) e desinfetar as bancadas. É ainda importante evitar a contaminação entre comida crua e cozinhada e não partilhar comida ou objetos entre pessoas durante a sua preparação, confeção e consumo.