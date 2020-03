Coronavírus. EDP encerra todos os balcões

Veja também:

A EDP Comercial anunciou o encerramento de todos os balcões, por tempo indeterminado, a partir desta sexta-feira, no âmbito das medidas para reduzir o contacto social e conter a pandemia de COVID-19.

Desde a passada segunda-feira que a empresa já só mantinha em funcionamento, e com atendimento restrito, cerca de metade das 41 lojas e 25 agentes exclusivos. A partir desta sexta-feira o atendimento aos clientes será feito unicamente através dos meios automáticos e digitais disponibilizados pela empresa.



Esta é uma medida que se junta a outras já tomadas pela elétrica, em resposta à crise pandémica do coronavírus. A EDP já tinha anunciado a suspensão dos cortes de energia e a flexibilização do pagamento das faturas.

A empresa vai, ainda, oferecer 50 ventiladores ao Estado50 ventiladores ao Estado. Os aparelhos já foram encomendados e deverão chegar a Portugal no final do mês. Além dos 50 ventiladores, a elétrica e os chineses da China Three Gorges (CTG), que detêm a EDP, adquiriram em Pequim 200 monitores médicos e respetivos equipamentos de suporte, no valor total de quatro milhões de euros.