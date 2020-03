Coronavírus. APAV alerta que quarentena pode expor vítimas de violência doméstica

Perante um cenário de quarentena as vítimas de violência doméstica podem ficar mais expostas. Daniel Cotrim, psicólogo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, não possui dados que permitam saber se este novo contexto, provocado pelo surto de coronavírus,mais apertado depois da entrada em vigor do estado de emergência, resultará num aumento de queixas e denúncias.

No entanto, assinala que alturas de maior proximidade, "como férias, ou períodos após as festas como natal e páscoa, normalmente são acompanhadas por um maior número de queixas de denúncias de violência doméstica, que tem exatamente a ver com a questão das pessoas estarem mais próximas, o que aumenta conflito e agrava a situação de violência doméstica que já existia".

Em entrevista à Renascença, o psicólogo alerta para "alguns dados empíricos que nos chegaram de uma organização que trabalha no âmbito da violência doméstica na China", que reporta um aumento de cerca de 90% dos crimes de violência doméstica face a fevereiro do ano passado.



O surto de coronavírus teve início na província chinesa de Hubei, em finais de dezembro de 2019. Os número no país já chegaram aos 81 mil infectados, no entanto o número de novos casos tem vindo a decrescer e a Europa, que regista uma tendência inversa, é agora o epicentro da pandemia.



"É a primeira vez que nos vemos confrontados com uma realidade destas", adianta Daniel Cotrim.

As vítimas não estão sozinhas

O apelo ao isolamento social é claro, especialmente entre grupos de risco, e o estado de emergência prolonga-se até 2 de abril. O acesso aos serviços da APAV está limitado - os serviços de atendimento estão encerrados -, mas Daniel Cotrim ressalva que as linhas de apoio foram reforçadas e, "se tal for necessário, e for feita a avaliação de grau de risco, as vítimas poderão ser recebidas nos nossos gabinetes de apoio. As articulações com as outras organizações mantêm-se. O estado de emergência não interrompe o direito à vida, a sermos felizes e a vivermos em paz", reforça em entrevista à Renascença.".

O supervisor das casas abrigo da APAV sublinha que "neste momento e mais que nunca saibam que não estão sozinhas". A APAV garante estar atenta e apela a que tanto vítimas como testemunhas procurem mecanismos de sinalização alternativos.

"Temos que pensar em mecanismos para pedirmos ajuda e tornar clara a nossa situação aos nosso vizinhos. Colocando um elemento na janela ou aproveitando um momento em que se vai à rua para se ir fazer compras", explica.

Apelo à cidadina ativa

O psicólogo reconhece, porém, que não é uma tarefa fácil e, por isso, deixa "um apelo insistente e profundo à cidadania". "Temos de ser cada vez mais uma comunidade ativa. Quando ficamos em casa para nos protegermos e protegermos os outros, também não nos podemos esquecer daquelas que vão ser homens, mulheres, crianças ou idosos vítimas de violência. Temos que estar atentos e temos que denunciar", observa.

"É um dever de todos ajudar. Devemos sempre fazer a denúncia, ainda que seja anónima, com informação suficiente, porque mesmo que alguém diga que não está a passar por uma situação destas, esta pessoa vai ficar referenciada e isso é muito importante", conclui

35 as mulheres, homens e crianças assassinadas em Portugal no contexto de violência doméstica em 2019.

Linha gratuita de Apoio à Vítima - 116 006

Outros contactos da APAV: bit.ly/ContactosAPAV