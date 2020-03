Bebé não tem coronavírus. Mãe infetada já teve alta

Deu negativo o segundo teste ao recém-nascido, filho de uma mulher com Covid-19. A criança não manifesta qualquer sintoma, mas vai continuar internada, anunciou o Hospital São João, no Porto, nesta sexta-feira.

“O recém-nascido está clinicamente bem e está em segurança. Há preocupação de respeitar nesta fase, e tendo sido até o primeiro caso, aquilo que é o sentimento da mãe naquilo que é a relação e aproximação ao seu filho e a forma como o quer fazer. E isso foi tido em conta na maneira como foi conduzida a alta”, refere o neonatologista Henrique Soares em conferência de imprensa.

O médico sublinha que, “nesta fase, foi promovido o contacto, dentro do possível, entre a mãe e o bebé de forma a minimizar as questões relacionadas com a vinculação” e acrescenta que, apesar de o bebé estar bem, “foi opção do hospital que ficasse à guarda do hospital em sítio seguro".

A criança é o primeiro bebé de uma mulher infetada em Portugal. A mãe já teve alta e pode estar em contacto com o bebé, mas com os devidos cuidados.

“A mãe pode estar em contacto com o bebé se estiver com máscara, luvas e cuidados especiais para estar com o bebé”, refere a diretora de obstetrícia do hospital.

Marina Moucho adianta aos jornalistas que “a mãe tinha muito poucos sintomas – não tinha febre, tinha só uma tosse seca, e estava relativamente bem do ponto de vista clínico”, daí que tenha tido alta do hospital.