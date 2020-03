Banco Alimentar. Foi lançada uma rede para ajudar pessoas carenciadas

A presidente do Banco Alimentar frisa que há muitas pessoas que ficaram sem ajuda.

Refere que as pessoas, “em muitos casos, viram muitas respostas sociais encerradas, quer por ordem do Governo, que mandou encerrar creches, ATL, centros de dia e de convívio, mas por outro lado, porque os próprios voluntários das instituições, e os próprios dirigentes são pessoas de certa idade, que tiveram de se resguardar do coronavírus", conclui.

A presidente do Banco Alimentar contra a Fome apela ao bom senso, até porque nem todas as pessoas que se registarem serão aceites.

Nesse sentido, afirma que "todas as pessoas que vão pedir ajuda, têm que ser referenciadas e acompanhadas por uma instituição de solidariedade social. Ou já recebiam ajuda e estavam registadas, ou são acompanhadas por uma junta de freguesia e vão continuar a ser acompanhadas. Há, portanto, uma triagem, uma referenciação através das juntas de freguesia e das instituições de solidariedade social", remata.

O registo poderá começar a ser feito no site do Banco Alimentar em Rede de Emergência Alimentar.

Gráfico com os casos confirmados em Portugal