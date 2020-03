Balanço DGS. Há seis mortos e 1.020 infetados (mais 235)

O boletim diário epidemiológico da pandemia da Covid-19 confirma seis mortos e 1.020 infetados devido ao novo coronavírus.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), há duas vítimas mortais na região Centro, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma na região norte e outra no Algarve.

No total há 7.732 casos suspeitos e 850 a aguardar resultado laboratorial.

Há cinco casos recuperados e 24 cadeias de transmissão ativas.

A DGS tem sobre vigilância mais de 9.000 mil pessoas.

Os dados do boletim epidemiológico hoje divulgado, com dados até às 24h00 de quinta-feira e atualizado às 11h00 de hoje, indicam que há mais 235 casos confirmados de Covid-19 do que na quinta-feira.