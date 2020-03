​Alto Tâmega determina isolamento profilático para quem regressa à região

Tendo em conta o grande número de emigrantes e residentes noutras zonas do país que nos últimos dias têm chegado à região do Alto Tâmega, e como medida de contenção à propagação da Covid-19, a Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso (USP-ATB) emanou uma diretiva que determina o isolamento profilático dos cidadãos que regressam do estrangeiro e de zonas do país onde há mais casos concentrados.



“Está a observar-se o regresso de cidadãos à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), sejam emigrantes, sejam trabalhadores noutros pontos do país, situação que está a gerar algum alarme social, tendo em conta o risco destas pessoas poderem ser agentes da introdução do SARS-CoV-2 na comunidade residente”, escreve o Delegado de Saúde Coordenador, António Gomes

Segundo a autoridade de saúde, a população da região do Alto Tâmega pelas suas especificidades demográficas, designadamente o acentuado envelhecimento populacional, “é particularmente suscetível à COVID-19, tendo em conta o padrão de mortalidade desta doença, mais elevado em pessoas idosas”.