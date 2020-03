A vida em estado de emergência. Conheça as principais medidas aprovadas pelo Governo

Veja também:

O Governo anunciou, esta quinta-feira, as principais medidas na sequência do estado de emergência que foi decretado para tentar conter a pandemia de coronavírus. O primeiro-ministro diz que se trata de um plano de “máxima contenção e mínima perturbação”.

As limitações à circulação dos cidadãos durante as próximas semanas e os serviços que vão continuar a funcionar para servir a comunidade durante a situação de exceção foram revelados pelo primeiro-ministro, em conferência de imprensa, no final de uma reunião do Conselho de Ministros.

Conheça as principais medidas reveladas por António Costa

A conferência de imprensa arrancou com as medidas sobre a restrição ao direito de circulação. O Governo estabeleceu as regras em três grupos: pessoas infetadas estão proibidas de sair do domicílio ou o hospital. Se furarem o "isolamento obrigatório" incorrem num crime de desobediência. As pessoas que integrem grupos de risco estão sob "dever especial de proteção" e devem sair de casa apenas em circunstâncias excecionais, população que não está doente ou faz parte do grupo de risco está sob o dever geral de recolhimento domiciliário, ou seja, deve evitar deslocações desnecessárias.