Espanha ultrapassa as mil mortes por coronavírus

Espanha ultrapassou, esta sexta-feira, a barreira das mil mortes por Covid-19 e passou a ser o terceiro país do mundo com mais casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

No boletim desta sexta-feira, o Centro de Coordenação de Emergências Sanitárias (CCES) do Ministério da Saúde espanhol revelou que já morreram 1.002 pessoas com Covid-19. São mais 171 mortes que no dia anterior.

Além disso, com novos 1.903 casos confirmados, a Espanha ultrapassou o Irão e passou a ser o terceiro país do mundo com mais contágios pelo novo coronavírus. O país asiático regista, à data, 18.407 casos.

O cenário agrava-se com as palavras de Fernando Simón, diretor do CCES, que referiu que "é muito provável que os dados subestimem a realidade".

No mundo inteiro, a pandemia de Covid-19 já infetou quase 251 mil pessoas e matou mais de 10 mil.