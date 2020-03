“Distanciamento social” deve vigorar a maior parte do ano

Veja também:

O Grupo de Assessoria Científica para Emergências (SAGE, nas iniciais em inglês) do Reino Unido indicou que as medidas de distanciamento social podem ter de ser aplicadas durante “pelo menos a maior parte do ano”.



Em causa medidas restritivas de utilização de espaços públicos partilhadas decididas para travar a expansão da Covid-19, pandemia a deixar já mais de 251 mil casos em 171 diferentes países e mais de 10 mil mortos.

O SAGE, organismo de aconselhamento científico do governo britânico considera que só prolongando no tempo as medidas de distanciamento social se evitará o que o sistema de saúda fique saturado, em particular as unidades de cuidados intensivos (UCI).

“Este é um quadro que está sempre a mudar e como parte dos nossos esforços para dar um aconselhamento científico e confiável, o SAGE tem e continua a recorrer a um grande leque de especialistas e evidências científicas”, afirmou Patrick Vallance, o líder deste organismo consultivo do governo britânico.