Covid-19: Mais de 10 mil mortos em todo o mundo

Mais de 10 mil pessoas já morreram em todo o mundo infetadas por Covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados esta sexta-feira.



De acordo com o novo balanço divulgado às 11h00, o novo coronavírus matou pelo menos 10.316 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro.

Foram registados mais de 246.440 casos de infeção em mais de 161 países e territórios desde o início da epidemia.



Desde as 19h00 de quinta-feira, foram registadas 490 novas mortes e 13.763 novos casos em todo o mundo.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, tem 3.405 mortes em 41.035 casos. Segundo as autoridades italianas, 4.440 pessoas foram consideradas curadas.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, tem um total de 80.976 casos (48 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 3.248 mortes (três novas) e 71.150 curados.

Os países mais afetados depois da Itália e da China são o Irão, com 1.433 mortes para 19.644 casos, Espanha com 1.002 mortes (19.980 casos), França com 372 mortes (10.995 casos) e Estados Unidos com 205 mortos (14.250 casos).

Desde as 19:00 de quinta-feira, o Peru anunciou as primeiras mortes ligadas ao vírus. O Haiti, as Ilhas Virgens (EUA) e Santa Lúcia (Caraíbas) anunciaram o diagnóstico dos primeiros casos.

A Europa totalizou até às 11h00 desta sexta-feira 110.568 casos (5.168 mortes), a Ásia 94.714 casos (3.431 mortes), o Médio Oriente 22.057 casos (1.450 mortes), Estados Unidos e Canadá 14.927 casos (214 mortes), América Latina e Caraíbas 2.392 casos (24 mortes), Oceânia 917 casos (sete mortes) e África 874 casos (22 mortes).