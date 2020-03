​Coronavírus. Fiquem em casa, nós pagamos os ordenados, diz Governo britânico

“Pela primeira vez na nossa história, o Governo britânico vai ajudar a pagar os ordenados das pessoas. Subsídios estatais cobrirão 80% do salário dos trabalhadores, até um total de £ 2.500 [2.722 euros], isto é acima do rendimento médio do Reino Unido”.

O Governo do Reino Unido anunciou esta sexta-feira que suportará até 80% dos ordenados de todos os que não puderem trabalhar por causa do novo coronavírus.

O plano, disse ainda o ministro, “está aberto a qualquer empregador no país e cobrirará salários desde o dia 1 de março, estando disponível antes do final de abril, e durante pelo menos três meses”.

O fundo disponibilizado pelo Governo é ilimitado, diz ainda Sunak, “pagaremos para apoiar todos os empregos que forem necessários”.

Juntamente com as outras medidas anunciadas esta sexta-feira, que incluem a suspensão da entrega do IVA e apoios para trabalhadores independentes, trata-se de uma injeção de seis mil milhões de libras na economia, equivalente a 1,5% do PIB britânico, diz o Governo.

“Queremos olhar para trás e lembrar-nos como, face a um momento definidor de uma geração, fizemos um esforço nacional coletivo e enfrentámo-lo juntos. Depende de nós”, concluiu Rishi Sunak, numa mensagem publicada no Twitter.

A medida do Governo tem sido elogiada pelos parceiros sociais, desde empregadores a sindicatos. Frances O’Grady, do Congresso dos Sindicatos (TUC) descreveu as medidas como revolucionárias. “Rishi Sunak demonstrou verdadeira liderança. Estamos contentes com o facto de ter escutado os sindicatos e tomado estes passos cruciais para apoiar as famílias trabalhadoras. Os empregadores podem agora estar descansados que conseguirão pagar ordenados. Têm de assegurar os seus funcionários de que os seus empregos estão a salvo”, disse, numa mensagem no Twitter.

