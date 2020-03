Coreia do Norte lança míssil para o mar ao largo do Japão

A Guarda Costeira do Japão anunciou esta sexta-feira (já sábado no sudeste asiático), que a Coreia do Norte lançou um míssil que aterrou ao largo da zona económica exclusiva nipónica.

Alguns relatos dão conta do lançamento de dois mísseis.

A Coreia do Norte disparou um projétil da costa leste da Península coreana, segundo as autoridades militares da Coreia do Sul.

Não se sabe ainda o tipo de míssil que foi lançado pela Coreia do Norte, que ao longo dos anos tem testado mísseis intercontinentais, numa tentativa de desenvolver um míssil capaz de transportar uma arma nuclear.