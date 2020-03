​"Como explica mais mortes em Espanha que na Alemanha? Não sei explicar!"

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de coronavírus A Covid-19 ultrapassou já as mil mortes em Espanha e superou já os 20 mil casos positivos, de acordo com os últimos dados revelados ao início da noite desta sexta-feira em Madrid.

No total morreram 1.041 pessoas, 1.588 pacientes recuperaram, 1.141 estão nos cuidados intensivos e, pelo menos, foram já identificados 20.410 casos. “Ainda assim, o aumento de casos positivos é menor 16,5% e está alinhado com a evolução dos dias anteriores”, sublinhou o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências de Saúde, Fernando Simón, na conferência de imprensa diária no Ministério da Saúde, em Madrid. Fernando Simón pretendeu destacar “uma boa notícia” a de, se os internamentos nas UCI, unidades de cuidados intensivos são muito longos – “até 28 dias” – “já começam a ter lugar algumas altas” nestas unidades, em Madrid hoje surgiram seis altas. “Infelizmente”, indicou Fernando Simón, as autoridades contabilizaram um número de mortos “a superar o milhar”. “Estamos a tentar dar as maiores garantias de sobrevivência a todos os nossos pacientes, mas há algumas garantias que infelizmente não posso dar”, reconheceu Simón.

Do total de casos positivos notificados 52% encontram-se hospitalizados e “como sempre, há variações em função das comunidades autonómicas de Espanha", mas Simón indicou que em algumas dessas regiões a suspeita das transmissões é maior do que os dados possam sugerir. Por regiões autonómicas a Comunidade de Madrid está na frente dos contágios com 7.165, seguida da Catalunha com 3.270 e o País Basco com 1.465. Das comunidades autonómicas que partilham fronteira com Portugal, a Galiza apresenta 578 infetados e 8 mortos (três esta sexta-feira à tarde), Castilla y León 1.1147 e 43 mortos, Extremadura 297 e 10 mortos e, por último, na descida geográfica de norte para sul, mas não menos importante, vem o caso mais grave, a Andaluzia com 1.287 mortos e 30 mortos. Por que se morre mais em Espanha que na Alemanha? É difícil de explicar A conferência de imprensa de Fernando Simón teve um momento de maior tensão quando a pergunta da Cadena Cope implicou comparar o número de infetados e de vítimas mortais em Espanha e na Alemanha. Apurar a razão de se registarem mais falecimentos no país vizinho "não é uma tarefa fácil", reconheceu o próprio diretor, do equivalente espanhol à portuguesa DGS, ao ser confrontado com o caso alemão, que com mais de 15 mil contágios só registou 44 mortos.

“Não consigo explicar. Estamos todos os técnicos de saúde e os responsáveis focados na atividade diária interna que nos absorve, mas estamos também a fazer um esforço para entender o que acontece na Europa e em todos os outros países”, disse Fernando Simón. O especialista afirmou que “por agora se desconhece se há um diferente sistema de notificação de casos ou se é uma diferença de cenário que, em princípio, é o que parece ser”.