China sem novos casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, desde o início do surto em Wuhan, a China não regista qualquer caso novo de coronavírus, transmitido no seu território.

A Comissão de Saúde da China disse que, até ao início do dia de hoje - 16h00 de quinta-feira em Portugal -, não foram detetados novos casos de contágio, mas as autoridades identificaram 39 infetados oriundos do exterior.

Três pessoas morreram devido à doença, nas últimas 24 horas, fixando o total de mortes na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, em 3.248.

No total, o número de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 80.967, incluindo 71.150 pessoas que já receberam alta. O número de infetados ativos fixou-se nos 6.569, entre os quais 2.136 em estado grave.