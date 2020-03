Coronavírus. ​Mundial de Snooker adiado

O World Snooker Tour anunciou que o Campeonato Mundial de Snooker foi adiado, devido à propagação do coronavírus na Europa. As rondas de qualificação do maior torneio do mundo de snooker começavam a 8 de abril, em Sheffield, no mítico Crucible. A final estava agendada para o dia 4 de maio.



O objetivo passa por remarcar o torneio para os meses de julho e agosto, uma decisão ainda não confirmada pela organização. O presidente do World Snooker Tour, Berry Hearn, assume a responsabilidade para com os atletas profissionais e promete a realização da prova.

"São tempos difíceis para todos, mas estamos determinados em ultrapassá-los. Os adeptos e os 144 jogadores estão ansioso para saber se e quando se realizará o Mundial. Estamos a fazer de tudo para confirmar o quanto antes uma nova data", afirma.

Hearn admite a possibilidade da realização de torneios à porta fechada nos próximos meses para assegurar rendimento dos jogadores profissionais.

"Os jogadores são trabalhadores independentes, precisam de oportunidades para ganhar prémios monetários e, por isso, temos responsabilidade para com eles. Estamos a explorar a possibilidade de realizar torneios à porta fechada para manter o circuito vivo", remata. O inglês Judd Trump é o campeão mundial em título.