Liga e Federação suspendem multas aos clubes

A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiram, esta sexta-feira, suspender todas as multas aplicadas aos clubes até ao final da presente temporada desportiva.

No caso da Liga, organismo presidido por Pedro Proença, a decisão, em vigor até ao final de junho, surge no âmbito o Plano de Suporte Económico, definido a 16 de março e que visa minimizar os impactos económicos nos clubes profissionais pela suspensão dos campeonatos devido à pandemia da Covid-19.

"Em desenvolvimento destas medidas e integrado no quadro definido pelo Plano de Suporte Económico acima referido, a Direção da Liga Portugal deliberou ir mais longe e prorrogar, até ao dia 30 de junho de 2020, todos os prazos de pagamento das sanções de multa aplicadas em processos disciplinares", explica a Liga em comunicado.



Quanto à FPF, a entidade liderada por Fernando Gomes suporta-se no decreto do Governo que suspendeu todos os atos administrativos e judiciais devido ao Estado de Emergência que vigora no país.

Em termos práticos - tal como acontece no caso da Liga Portugal -, os clubes das competições organizadas pela Federação - Taça de Portugal, campeonatos não-profissionais de futebol e provas de futsal e futebol de praia - só terão de pagar as multas já aplicadas na próxima temporada. A medida representa a poupança de dezenas de milhares de euros para os clubes.