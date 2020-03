Treinador português a braços com crise de nove jogadores despedidos na Suíça

Há um treinador português na Suíça que acaba de perder nove dos habituais titulares. Não, não se trata de casos positivos da Covid-19 mas sim das consequências que esta crise pandémica está a provocar no futebol, com vários clubes a avançar para cortes salariais. Ricardo Dionísio orienta o Sion, da primeira divisão da Suíça. Nas últimas horas, foi anunciado o despedimento de nove jogadores da equipa - todos habitualmente titulares - por rejeitarem uma proposta de corte salarial. Um dos quais Seydou Doumbia, ex-avançado do Sporting.

A lei suíça prevê o "fundo de desemprego técnico", um quadro laboral diferente do fundo de desemprego normal. Na prática, em caso de catástrofe, os clubes podem cortar os salários dos jogadores temporariamente. Os nove jogadores em causa não aceitaram e rescindiram os respetivos contratos. "Significaria que, na prática, os jogadores iriam receber - se aceitassem - 80% do seu salário até um teto máximo de 12.350 francos suíços [equivalente a cerca de 11.700 euros]", começa por explicar o técnico português de 37 anos, a Bola Branca. "O que significa que quem ganhasse um salário superior a este valor iria sempre perder algum dinheiro. Agora imaginem: jogadores que ganhassem muito mais do que isto perderiam muito mais dinheiro. Houve um grupo de nove jogadores que não aceitou, sendo que sete dos quais estão em final de contrato e não saberíamos se eles iriam continuar ou não. O presidente não gostou da atitude, de não quererem colaborar, até porque estamos a falar de uma situação temporária. Seriam cortes para um, dois meses no máximo", prossegue o ex-adjunto de José Peseiro no FC Porto, Sporting de Braga e Sporting.

Jogadores recusaram, treinador aceitou Perante a proposta da administração do Sion, Ricardo Dionísio, por seu turno, aceitou o corte salarial. "Tenho mais três meses de contrato e não ia entrar em litígio para me 'chatear' numa altura em que todos temos de dar o exemplo. O dinheiro é importante, mas estamos a falar de um momento que os clubes não vão ter receitas. Os jogadores não aceitaram porque entenderam que iriam perder muito dinheiro, mas isto é uma situação temporária", argumenta. Tendo em conta, então, que se trataria de uma medida momentânea, o técnico português do Sion acredita que ambas as partes - clube e jogadores - se precipitaram neste autêntico turbilhão de despedimentos. "Houve alguma falta de bom senso de ambas as partes. Houve muita precipitação e ninguém ganha com isto", enfatiza.