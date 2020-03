José Peseiro em quarentena voluntária

José Peseiro está de quarentena, por iniciativa própria, depois de ter regressado a Portugal, após passagens por locais onde a Covid-19 "alastrou de forma descontrolada". Em entrevista à Renascença, o selecionador da Venezuela, cargo que ocupa desde o início de fevereiro, não tem sintomas da doença, mas, por precaução, está isolado em casa.

"Passei por locais como Itália e Espanha, onde o vírus alastrou de forma descontrolada, se é que é possível dizer que há algum controlo. Decidi estar em quarentena e é que estou a fazer. Nas últimas cinco semanas, quando ainda pensava fazer convocatória para o primeiro jogo de qualificação para o Mundial, estive em Itália, nomeadamente, Turim, Milão e Brescia, em Espanha, passei por Portugal e depois fui para os Estados Unidos, onde estive em Washington e Atlanta. Estive, ainda, no Panamá e regressei à Venezuela", conta o treinador português, que cumpriu este itinerário, numa missão de observação de jogadores venezuelanos.

Sem controlo nos aeroportos

Peseiro estranha que, tendo o surto surgido na China em dezembro, tenha passado sem controlo nas viagens feitas na Europa e nos Estados Unidos. "Estive em Itália entre 11 e 15 de fevereiro - já se sabia o que se passava na China -, mas não houve qualquer controlo, quer nos aeroportos, quer nos comboios que utilizei na deslocação a Brescia. Em Espanha aconteceu o mesmo. Na Europa não tive nenhum controlo", revela.

Quando viajou para os Estados Unidos, reconhece, começou a ter cuidados, "mesmo que ainda sem a certeza de que teria de ter mais ainda". No entanto, quando aterrou em Washington voltou a passar pelo aeroporto "sem controlo". "E fui para Atlanta também sem controlo. A primeira vez em que saí do avião e me mediram a febre foi no Panamá. Depois, quando cheguei a Caracas também tive a temperatura controlada", recorda.