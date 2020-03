Coronavírus parou futebol na Turquia, mas treinos continuam. Marafona não está a gostar da história

A maioria dos jogadores estrangeiros a jogar na Turquia está insatisfeita por não ter oportunidade de regressar a casa. A Liga Turca, onde jogam vários portugueses, foi das últimas a parar, mas os treinos não foram cancelados.

Em entrevista à Renascença, Marafona diz não entender o que pretendem os clubes com esta medida. "A única coisa que dá para perceber é que eles não queriam interromper o campeonato. A situação é chata porque estamos todos muito preocupados com esta doença e aqui não chega muita informaçao. Terça-feira lá estaremos no treino, depois não sei o que acontecerá", diz o guarda-redes do Alanyaspor, da primeira liga turca.