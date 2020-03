Fórmula 1 cria prova virtual com pilotos nos dias dos GP adiados

A Fórmula 1 vai realizar uma competição virtual nos dias em que estavam agendados os Grande Prémios adiados devido à pandemia de Covid-19, com a participação de alguns pilotos, anunciaram os organizadores da prova rainha do automobilismo.

As corridas vão ser disputadas no jogo F1 2019 e serão transmitidas em direto na internet, através das redes sociais e em plataformas como o YouTube.

O primeiro Grande Prémio virtual será já no domingo e será usada uma cópia do circuito internacional do Bahrain, onde deveria realizar-se a corrida do Mundial de F1.

A organização da prova explicou que alguns pilotos oficiais vão participar, embora não tenha avançado nomes, juntamente com um grupo de celebridades, que serão divulgadas brevemente. À partida, o ‘F1 Virtual Grand Prix” irá durar até final de maio.

Além do Bahrain, os Grandes Prémios de China, Espanha, Países Baixos e Vietname foram igualmente adiados, tudo devido ao novo coronavírus, enquanto as provas da Austrália e a mítica do Mónaco foram mesmo canceladas e retiradas do calendário deste ano.