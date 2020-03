Inédito. UE suspende disciplina orçamental para responder à crise do coronavírus

Veja também:

A União Europeia vai suspender as regras de disciplina orçamental para todos os seus estados membros, ajudando dessa forma as economias a fazer face à crise provocada pela covid-19.



O anúncio foi feito esta sexta-feira por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Numa mensagem publicada no Twitter, a presidente disse. “Prometemos que faríamos tudo para apoiar os europeus e as empresas europeias nesta crise. Estamos a cumprir. Ontem pusemos em prática as regras de apoio estatal mais flexíveis de sempre, para apoiar pessoas e empresas. Hoje ativámos a cláusula para relaxar as regras orçamentais, possibilitando aos governos injetar dinheiro na economia”.