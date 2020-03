Impacto económico do coronavírus será “grave mas temporário", diz FMI

Veja também:

O impacto económico da pandemia de coronavírus vai ser “bastante grave”, mas a economia mundial deverá conseguir suportar o impacto, devido a um longo período de expansão e altas taxas de emprego, segundo o Fundo Monetário Internacional.

Martin Muehleisen, responsável pelo departamento de políticas estratégicas do FMI, disse num podcast do fundo, divulgado esta sexta-feira, que os Governos devem concentrar-se em limitar a propagação do vírus de uma forma que inspira confiança de que o impacto económico vai ser apenas temporário.

Bancos e governos já tomaram medidas inéditas para garantir a liquidez dos mercados e mantê-los em funcionamento, disse Muehleisen, “talvez até mais do que seria necessário”, acrescentando que estas medidas devem, porém, ser coordenadas a nível internacional para que tenham melhor efeito.

“Quanto mais bem organizadas e coordenadas forem as respostas a esta crise, em termos de medidas de saúde, mais rapidamente poderemos ver essa confiança a regressar”, afirmou.

Os líderes do G7 já disseram estar dispostos a fazer “o que for necessário” para enfrentar os desafios económicos provocados pelo vírus e o G20 tem marcada uma cimeira para a próxima semana para tentar coordenar uma resposta à covid-19, que já infetou mais de 254 mil pessoas em todo o mundo, matando 10,451.

No seu podcast, Muehleisen disse que as instituições financeiras estão mais resilientes agora do que antes da crise financeira de 2008-2009. “Nesse sentido, a crise chegou numa altura em que esperamos estar mais bem preparados para este tipo de impacto”, disse, ressalvando porém que este impacto será “bastante grave”.

O Fundo Monetário Internacional está a procurar formas de enfrentar a crise através de subsídios e empréstimos de baixos juros acrescentou o especialista, no dia em que o Reino Unido anunciou que vai garantir o pagamento de 80% dos salários dos trabalhadores que se virem obrigados a ficar em casa, sem possibilidade de teletrabalho, até um limite de 2.500 libras, durante pelo menos três meses.