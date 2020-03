​Crise do coronavírus passa ao lado dos supermercados. Grupo está a contratar 500 funcionários

O Lidl garante ainda que está a reforçar a higienização e medidas de segurança, para funcionários e clientes, nomeadamente através do reforço do gel desinfetante e limpeza em todas as lojas, instalação de uma estrutura acrílica nas caixas de pagamento, reduzindo o contacto físico e a colocação de marcas no chão, assinalando a distância de segurança, na linha de caixa. Os clientes estão a ser sensibilizados para a manutenção de distância de segurança e pagamento por contactless ou MB Way, em vez de dinheiro.

Em comunicado, a empresa diz que precisa de reforçar as equipas nas 258 lojas e quatro entrepostos no país, para "continuar a garantir o fornecimento de bens aos seus clientes".

Nas lojas Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, mantém-se os processos de recrutamento previstos para este ano. Segundo fonte da empresa, "as equipas estão a trabalhar de acordo com um plano de contingência: cada loja tem a sua equipa dividida em grupos e a rotação faz-se a cada 15 dias." O grupo diz que estão criadas as condições para que existam "profissionais em prontidão".

Questionada pela Renascença, a Sonae, dona dos hipermercados Continente e Modelo, não fala para já de novas contratações. A empresa está a instalar mais de três mil barreiras acrílicas de proteção, nas zonas de pagamento e balcão de informação do país, incluindo Açores e Madeira. A medida que deverá estar concluída nos próximos dias. Além disso, desde o dia 16 que não são permitidas mais de quatro pessoas por cada 100 metros quadrados.

No Continente Online foram adotadas "regras extraordinárias" para proteção de todos: não estão a ser recolhidos sacos de plástico para reciclagem; as entregas ao domicílio são efetuadas à porta do Cliente; está suspenso o pagamento no ato de entrega – o pagamento é feito exclusivamente por cartão de crédito, MB Way ou PayPal.

A pandemia da covid-19, que teve o seu epicentro na China, chegou a Portugal no início de março e já provocou seis mortos e mais de mil casos confirmados de infeção.