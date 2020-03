Coronavírus. Empresa têxtil de Barcelos altera produção e passa a produzir máscaras e batas

O grupo têxtil Sonix, com sede em Barcelos, suspendeu parcialmente a produção habitual e começou a produzir máscaras e fardamento para entregar nos principais hospitais do Norte do país. A presidente do grupo conta à Renascença que os relatos que lhe têm chegado de vários médicos são “arrepiantes e angustiantes”.

“Os médicos que me têm ligado, até de madrugada, dão conta de que há profissionais de saúde - médicos e enfermeiros - a trabalhar com a mesma bata há três dias, porque não têm com que mudar”, relata Conceição Dias.

Perante este cenário, a empresária decidiu começar a produzir máscaras para os hospitais, algo que, até então, só era produzido para uso interno.

“Nas máscaras estamos a introduzir um antimicrobiano produzido numa empresa do grupo, já certificado há muito tempo, e a agilizar em conjunto com algumas autoridades de saúde a verificação do seu comportamento perante a Covid-19, através de um laboratório na Suíça”, explica Conceição Dias. A empresa ressalva que “as máscaras são para unidades hospitalares e não para venda ao público”.