​Coronavírus: Comunistas no Parlamento Europeu exigem medidas adicionais para combater a pandemia

Um grupo de 20 deputados do GUE/NGL – Esquerda Unitária Europeia – enviou esta sexta-feira uma carta ao Conselho e à Comissão Europeia, em que reclamam medidas adicionais para fazer face à pandemia COVID-19.



A iniciativa foi dos deputados comunistas portugueses no Parlamento Europeu e exige, em primeiro lugar, a suspensão imediata do Pacto de Estabilidade, pelo menos durante este ano.

O texto refere que as medidas anunciadas até agora pela Comissão Europeia são limitadas face às necessidades e, além disso, algumas delas “estão enquadradas num colete de forças”, nomeadamente do Pacto de Estabilidade, que impedem os estados membros de tomar medidas excecionais.

Os signatários querem que as despesas associadas ao investimento nos sistemas públicos de saúde e segurança social, atividade económica, manutenção do emprego e apoio às micro, pequenas e médias empresas não sejam tidas em conta nos critérios do PEC para lá de 2020 e que sejam mobilizados fundos adicionais da União Europeia para lidar com a pandemia.

São prioridades que, na opinião dos comunistas no Parlamento Europeu, merecem uma realocação de verbas do orçamento da União Europeia.

Por outro lado, defendem também o reforço da cooperação com outros países – nomeadamente a China – tendo em vista a partilha de conhecimentos e boas práticas na prevenção e combate à COVID-19.

Finalmente, exigem a anulação imediata de sanções aplicadas a países terceiros afetados pela pandemia e o estabelecimento de mecanismos de cooperação internacional para a formação de pessoal apto a lidar com a COVID-19.