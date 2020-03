Bolsa de Lisboa abre a subir 2,87%

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 2,87%, para os 3.699,20 pontos. Ontem, a bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o índice PSI20 a perder 1,26% para 3.596,08 pontos, ao contrário das principais bolsas europeias, que subiram após as medidas anunciadas pelo Banco Central Europeu (BCE).

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove fecharam negativas, oito positivas e uma inalterada.

As principais bolsas europeias encerraram com subidas expressivas, depois de o BCE ter anunciado na quarta-feira que vai comprar 750 mil milhões de euros de dívida pública e privada até ao fim do ano para travar os efeitos económicos da pandemia de Covid-19.