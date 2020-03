Vamos jogar ao STOP? Toda a família pode testar conhecimentos sobre coronavírus

Andamos todos à procura de formas de passar melhor o tempo de quarentena, de entreter os miúdos em casa ou ajudar os avós a perceberem melhor o que está a provocar a pandemia da COVID-19. Nada melhor do que um jogo, mas este não é como os velhinhos jogos de tabuleiro. Trata-se de um jogo interativo e preparado pela Direção Geral da Saúde para esclarecer quem joga, sobre o novo coronavírus.

Chama-se “Stop Contágio” e tem dois níveis. Começamos no nível 1 com a pergunta “A Organização Mundial de Saúde não aconselha o uso generalizado da máscara pelas populações” é verdadeiro ou falso? Ao dar a resposta, vai de seguida encontrar uma explicação. Passo a passo o jogador vai ficando mais esclarecido sobre o vírus que fez até hoje 3 mortos em Portugal.

São vinte perguntas no primeiro nível e vinte no segundo. A ideia escreve a DGS no ecrã do jogo é “se soubermos mais sobre os vírus e como nos defendermos, estamos a proteger-nos e a proteger os outros.”

Como em qualquer jogo, um passo em falso, ou seja, uma resposta errada tem consequência. “A cada desafio falhado, um continente é afetado” ditam as regras deste “Stop Contágio”. O jogador que pode ser qualquer elemento da família fica logo a saber que “se os seis continentes forem afetados, perde o jogo.”

As perguntas respondem a muitas dúvidas. Exemplo disso é a questão “Depois de tocares num animal, podes levar a mão, nariz e olhos?” Falso. A cada resposta certa, soa uma campainha e surge a explicação num quadro que diz “NOTA: Deves lavar sempre as mãos depois de tocar em animais”

Se der uma resposta errada, vai ouvir um apito que percebe logo que não acertou e vai ver que no mapa mundo um dos continentes vai ficar a vermelho, ou seja, contaminado. Entre as perguntas há algumas que ajudam a esclarecer dúvidas sobre viagens ou vacinação, mas também sobre os dias de incubação do vírus. Aqui ficamos também a saber que “Como os sinais e sintomas são semelhantes [a de uma gripe], só uma análise pode comprovar se estamos infetados ou não com o novo coronavírus”

Ilustrado, este jogo interativo esclarece também que “este vírus ainda está em estudo” e que “a esmagadora maioria das pessoas que contraiu a doença fica curada”. Também o ajuda a si, e aos seus a perceber melhor as regras do isolamento. Agora que quiser jogar com toda a família basta aceder através do site clientes.assec.pt/dgs.