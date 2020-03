Teatro Aberto vai disponibilizar arquivo de espetáculos online

O Teatro Aberto, em Lisboa, vai disponibilizar os registos de arquivo de alguns dos seus espetáculos em streaming online através do site oficial, a partir desta quinta-feira à noite.

As sessões acontecem todas as noites, às 21h00. A peça “A Mentira”, do dramaturgo francês Florian Zeller, que esteve em encenação em 2018, será a primeira a subir ao “palco virtual”, esta quinta-feira, ficando disponível até 25 de março.

“O teatro acontece ao vivo. Os registos não são teatro. São um abraço da equipa do Teatro Aberto aos nossos espetadores que estão em casa. É um gesto cívico”, lê-se no site oficial da companhia.

“Nestes tempos de grande incerteza, o nosso teatro procura conservar-se como um porto seguro para todos os espetadores de teatro. Esperamos poder retomar a nossa atividade ao vivo assim que estejam reunidas as condições necessárias”.

Outros espetáculos que vão ficar disponíveis para streaming online são “A Verdade” (26 de março a 1 de abril), “Vermelho” (2 a 8 de abril), “Noite Viva” (9 a 15 de abril), “O Preço” (16 a 22 de abril) e “Amor e Informação” (23 a 29 de abril).