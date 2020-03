Grátis e informativo. Spin-off da Universidade do Minho lança livro sobre coronavírus

A Betweien, uma ‘spin-off’ educacional da Universidade do Minho, acaba de lançar o livro digital “Guerreiros da saúde contra o coronavírus” para ajudar os mais novos a agir face à atual pandemia de Covid-19.

A publicação explica de uma maneira descomplicada o impacto mundial do novo vírus, como podemos combatê-lo e como as crianças podem desfrutar do tempo em casa com a família.

Abordam-se ainda regras da lavagem das mãos enquanto se canta uma canção; de tossir e espirrar para o braço, acenar em vez de beijar, evitar maçanetas ou corrimões e adiar deslocações.

"Sou um vírus ‘superstar’, veloz como a chita, salto de mãos em mãos descuidadas, ponho muita gente aflita", lê-se.

No final, as crianças “guerreiras” querem unir-se para vencer o desafio. “O principal é continuar a acreditar que todos vão ficar bem”.

“Guerreiros da saúde contra o coronavírus” é uma edição gratuita e pode ser descarregada na internet, em www.betweien.com.

O livro foi produzido num "tempo recorde" de 48 horas, incluindo textos, ilustrações, paginação, correções e verificação científica dos conteúdos.

O objetivo é contribuir para manter os mais novos informados, dotá-los com as ferramentas certas para atuarem e, por outro lado, afirma a responsabilidade social da Betweien.

A Betweien nasceu em 2011 em Braga e é liderada por Narciso Moreira, licenciado e mestre em Educação pela UMinho.