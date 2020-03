Coronavírus. Gal Costa cancela concertos em Portugal

É mais uma consequência da pandemia do novo coronavírus. A cantora brasileira Gal Costa cancelou esta quinta-feira os três concertos que tinha agendado para Portugal. A Yellow Noises responsável pela digressão “A Pele do Futuro” explica em comunicado que “em nome do bem-estar do público, dos artistas e das equipas de produção” neste momento os concertos não terão lugar

Gal Costa vinha aturar em três salas. A 7 de abril o concerto estava marcado para a Casa da Música, no Porto; a 9 de abril, no Teatro das Figuras, em Faro; e a 11 de abril, no Tivoli BBVA, em Lisboa.

No comunicado pode ler que “as pessoas que adquiriram bilhetes podem pedir o reembolso em até 30 dias após as datas em que os concertos seriam realizados”. A produtora explica ainda que “no caso de bilhetes físicos, o reembolso deve ser solicitado no local da compra”. Quanto aos bilhetes comprados online “devem solicitar o reembolso no site da respetiva bilheteira”.

A produtora termina desejando “boa sorte a Portugal no combate ao COVID-19 para que superemos este momento difícil e que não tardemos a estar juntos novamente com o melhor da música brasileira.”