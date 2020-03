Caritas de Évora apreensiva. “Quem se lembra das pobres IPSS!?”

A Caritas diocesana de Évora diz-se “escandalizada com o esquecimento a que se encontra votada, pelas autoridades deste país”.

Num testemunho enviado à Renascença, pelo assistente diocesano, cónego Silvestre Marques, pode ler-se que, apesar do “esquecimento”, a instituição “continua em funcionamento e ao serviço dos seus utentes, apesar da emergência do Covid-19”, esperando “continuar a fazê-lo, mesmo que a situação se agrave.”

O sacerdote mostra-se indignado pela a forma como as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) estão a ser tratadas pelo Governo.

“As ajudas e os estímulos são só para a grande economia, sem uma palavra sequer em relação à economia social e, sobretudo, às IPSS que são quem cuida, muitas vezes sem as condições a que tinha direito, dos mais pobres e desprotegidos do nosso país, o que lhes poderá acontecer? “, questiona, em tom chocado, o responsável.

O cónego Silvestre Marques lembra que só em Évora e para além de outras valências no âmbito da arquidiocese, a caritas “tem de si dependentes 230 utentes de apoio domiciliário, na sua maioria pessoas de risco face ao Covid-19, que não pode nem quer abandonar”, contando “com a notável generosidade dos seus colaboradores e voluntários.”

O responsável, que é também diretor do departamento sociocaritativo da arquidiocese, recusa falar “em nome das IPSS deste país”, mas manifesta-se convicto de que “a grande maioria se encontra em iguais circunstâncias.”

No dia em que o anuncia as medidas que concretizam a execução do decreto do Presidente da República que institui o estado de emergência, aprovado ontem pelo parlamento depois de parecer favorável do executivo, Silvestre Marques apela “a um estímulo, uma ajuda ou uma simples palavra de conforto, antes de perecermos todos, talvez juntamente com os pobres e desprotegidos a quem não deixaremos nunca de servir”, acrescenta.

“Quem se lembra das pobres IPSS!?”, adita o assistente diocesano da caritas de Évora, numa chamada de atenção aos governantes, para o papel fundamental destas instituições, sem as quais o país não consegue sobreviver.