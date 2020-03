​Rafael Leão obrigado a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting

Rafael Leão terá de pagar 16,5 milhões de euros de indemnização ao Sporting, depois do Tribunal Arbitral do Desporto ter considerado que o avançado não tinha justa-causa para rescindir contrato unilateralmente.



A confirmação já foi dada pelo Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e coloca fim a uma situação de já se estende há dois anos. Leão rescindiu contrato com o Sporting após o ataque em Alcochete, na academia, a 15 de maio de 2018.

A Sporting SAD informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação, que foi notificada da decisão proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto no âmbito da acção movida pelo jogador Rafael Leão, condenando o jogador a pagar à Sporting SAD a quantia de 16,5 milhões de euros, a título de indemnização por cessação ilícita do contrato de trabalho desportivo", pode ler-se.

Já o Sporting pagará 40 mil euros a Rafael Leão "pela prática de assédio moral".



Rafael Leão rescindiu contrato com o Sporting e assinou, a custo-zero, pelo Lille. Os leões não desistiram do caso e recorreram à FIFA e ao TAD, que deu razão ao clube leonino. Entretanto, o ponta-de-lança trocou o Lille pelo AC Milan, de Itália.