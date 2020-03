Renascença transmite recitação do terço às 21h00 de hoje

A Renascença transmite esta quinta-feira, às 21h00, a recitação do terço a partir do seminário de S. José de Caparide, em Carcavelos.

A recitação do terço conta com a participação do cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

A razão desta transmissão prende-se com o apelo lançado pelo Papa Francisco, numa altura em que as celebrações públicas estão suspensas devido à pandemia do novo coronavíris.

O Papa uniu-se aos bispos italianos na convocação de um momento de oração por todos os afetados pela crise da Covid-19.

“Cada família, cada fiel, cada comunidade religiosa: todos unidos espiritualmente, quinta-feira, pelas 21h00, na recitação do Rosário, com os mistérios luminosos. Eu vos acompanharei, desde aqui”, declarou Francisco.