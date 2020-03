​Papa invoca São José para libertar o mundo da pandemia

Numa mensagem vídeo transmitida esta quinta-feira à noite, durante a oração do terço promovida pelos bispos italianos e seguida por fiéis de todo mundo, o Papa Francisco deixou um apelo para que “nesta situação sem precedentes, na qual tudo parece vacilar, ajudemo-nos a permanecer firmes no que realmente importa”.



O Santo Padre pediu ainda que “sejamos próximos uns dos outros, exercitando, antes demais em nós, a caridade, a compreensão, a paciência, o perdão.” E como, por necessidade, muitos estão confinados a reduzidos espaços, nas suas casas, é preciso “um coração maior, onde o outro possa encontrar sempre disponibilidade e acolhimento”.

Francisco, pessoalmente grande devoto de São José, recorda que “o carpinteiro de Nazaré também experimentou a precariedade, a amargura e a preocupação pelo amanhã; mas soube caminhar no escuro, em certos momentos, deixando-se guiar, sempre e sem reservas, pela vontade de Deus”.

A mensagem termina com várias inovações a São José, para que guarde cada nação e os seus responsáveis; para que reforce a inteligência dos cientistas “que buscam meios adequados para a saúde e o bem-estar físico dos irmãos”; e que ajude “os voluntários, enfermeiros e médicos e os que estão na vanguarda do tratamento dos doentes, à custa da sua própria segurança”. Pede ainda que “preserve os idosos da solidão”, “que ninguém fique em desespero por abandono e desânimo” e que São José implore a Deus, juntamente com a Virgem Mãe, “para que liberte o mundo de toda a forma de pandemia”.