Oração do Terço junta episcopados e fiéis de vários continentes

Bispos de vários países juntam-se à recitação do Terço, lançada esta quinta-feira pela Conferência Episcopal Italiana (CEI).

Às 21h00 (20h00 em Portugal continental), no dia dedicado a São José, a CEI convida as família, fiéis e comunidades religiosas a recitar os Mistérios da luz do Rosário e também, a acender uma vela ou colocar um pano branco do lado de fora da janela, símbolos de fé e esperança. O Papa já prometeu juntar-se aos italianos. A Conferência Episcopal portuguesa também já aderiu, bem como os episcopados da Albânia e da Colômbia.

A iniciativa liga-se à solenidade de São José, “protetor das famílias e guardião da Igreja”, uma devoção enraizada em toda a Igreja católica e, de modo especial, na vida de oração do Papa Francisco, que também assinala hoje o 7.º aniversário do início oficial do seu pontificado.

Na missa desta manhã, Francisco referiu-se a São José como “homem de fé e justo”, que vivia sua profissão no quotidiano, “de modo concreto, mas capaz de falar com o mistério de Deus, com a mesma naturalidade com que exercia seu ofício”. No final da celebração, o Papa apelou à comunhão espiritual e propôs uma oração concreta (ver link) destinada a todos os fiéis que não podem ir à missa, nem receber pessoalmente o sacramento da eucaristia.