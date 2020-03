“Estamos num tempo que não é só de desgraça, mas também de salvação”

“Talvez estejamos a celebrar a melhor Páscoa da nossa vida. Vamos aproveitá-la”, afirma D. Anacleto Oliveira na mensagem em que incentiva os cristãos a saberem tirar partido da atual situação de isolamento.



“Com a declaração do estado de emergência nacional vai agravar-se, para a grande maioria de nós, uma situação a que não estávamos habituados: a fazer a vida em casa. Reparem bem: a vida. Isto significa que, mesmo nestas circunstâncias, temos de continuar a viver. Há, para isso, que aproveitar a situação, para fazermos dela fonte de vida. Quem sabe, uma vida até mais verdadeira”, escreve o bispo de Viana do Castelo.

“Uma coisa deve ser intocável para nós: o respeito pelas normas que nos obrigam a estar em casa. Só assim se evita o temido contágio e a morte que ninguém deseja. Só assim eu amo a vida, a minha e a dos outros. Por isso, fiquemos mesmo em casa”, sublinha ainda o prelado, que aconselha as famílias a organizarem o dia-a-dia, sobretudo quem tem crianças.

Tempo para a oração

“Passar o tempo à deriva, ao ritmo do que me vai apetecendo, tornar-se-á aos poucos fastidioso, insuportável”, refere D. Anacleto Oliveira, que considera fundamental que os cristãos reservem momentos para a oração.

“Refiro-me à oração individual e em família: com pais e filhos ou apenas com marido e esposa. A partir de agora vamos ter, não só muito mais tempo para isso, mas também uma ótima e proveitosa maneira de o ocupar, a sós e com aqueles que formam o nosso núcleo familiar”, afirma.

D. Anacleto propõe mesmo “que se que definam momentos e lugares de oração”, que sejam preparados “com textos, preferencialmente bíblicos, e símbolos”, para que “o espaço em que rezamos em casa, se pareça com o de uma igreja e a família seja o que deve ser: uma Igreja doméstica, como família cristã que é”.