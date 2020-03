D. Joaquim Mendes: "Situação que estamos a viver faz-nos descobrir a nossa vulnerabilidade"

O bispo auxiliar de Lisboa D. Joaquim Mendes diz que a situação que "estamos a viver faz-nos descobrir a nossa vulnerabilidade e como dependemos um dos outros".

Na Missa da solenidade litúrgica de São José, a partir da Capela da Renascença, nos seus estúdios em Lisboa, o bispo exortou, por isso, ao serviço na procura "do bem de todos e sem reservas".

Para D. Joaquim Mendes "a situação que estamos a viver faz-nos descobrir a nossa vulnerabilidade e como dependemos uns dos outros; como precisamos uns dos outros”.

O bispo exorta por is, assim, à união “na procura do bem de todos”; sugerindo que “aprendamos de São José a servir. A servir com amor a todos”.

D. Joaquim Mendes admite que estamos perante uma situação inesperada que nos confunde. Nas palavras do b“também nós por vezes somos confrontados com situações inesperadas que nos confundem, que nos deixam apreensivos, perplexos, assustados”, como é o caso do “vírus que compromete toda a vida da nossa comunidade, que nos compromete a todos nós”.

D. Joaquim recorda que “São José nos ensina a transformar este drama que estamos a viver numa oportunidade de fé", e que por outro lado “o isolamento que estamos a viver pode ser uma boa oportunidade para descobrir e saborear o valor do silencio, o valor da interioridade, da oração e experimentar a presença de Deus que conforta, consola e dá esperança".

O bispo auxiliar de Lisboa admite que este “pode ser um tempo para fazer do amor em família e do amor aos outros o melhor vírus, capaz de combater todos os outros e não deixar que a doença alastre e contamine”, pedindo que se dê espaço ao” vírus do amor”.

D. Joaquim Mendes terminou a sua homília com um pedido a São José para que “nos ajude a enfrentar com fé e solidariamente o momento trágico que estamos a viver”. O bispo confiou a São José e de “uma maneira particular os profissionais de saúde, os nossos irmãos e irmãos contagiados”.