Coronavírus. São precisos “Superpais e supermães” para reinventar a convivência familiar

A Comissão Episcopal do Laicado e Família publica nesta quinta-feira uma mensagem intitulada “Pais Cuidadores da Saúde e da Vida” para assinalar o Dia do Pai e ajudar as famílias a viverem com serenidade e dinamismo este tempo de contenção devido à Covid-19. “Neste tempo quaresmal e de emergência, ao celebrarmos o Dia do Pai, temos consciência de que não somos donos da vida. Basta um vírus para a colocar em risco”, constata a comissão episcopal. A todos os pais é expressa “uma mensagem de gratidão, conforto e esperança no meio das ameaças que, inexoravelmente, todos sofremos”, fazendo “votos de que, no fim deste período de sobressalto, o mundo esteja melhor e a vida de cada pessoa mais valorizada”. “Com as crianças e adolescentes em casa, vão ser precisos “superpais e supermães” para reinventar a convivência familiar, pois a atividade social terá de estar reduzida ao mínimo, como a prudência recomenda”, lê-se na mensagem.

A Comissão Episcopal do Laicado e Família considera que este tempo pode ser e deve ser “oportunidade para diálogo familiar sobre a beleza e sentido da vida”, um “bem superior a todas as ilusões do bem-estar, da riqueza, da economia, dos negócios, do consumo, da rivalidade, da superioridade”. “Na realidade, somos todos limitados e ansiosos por algo ou alguém que não passe com uma pandemia”, afirma a referida comissão instando todos a viver esta pandemia como oportunidade para “recomeçar em pontos essenciais da vida pessoal, de casal e de família, melhorando a qualidade dos relacionamentos”. “Quem sabe se não é oportunidade para acompanhar, nem que seja à distância, quem está mergulhado no drama da doença, da solidão ou de outro género?”, interpela a comissão episcopal. “Para fazer bela a família, mesmo no meio das ameaças de uma pandemia, como a que vivemos, não são precisas muitas palavras, basta que cada uma seja rico em amor para o outro”, alerta a Comissão Episcopal do Laicado e Família, apontando o exemplo de S. José que “no momento das dúvidas existenciais que o assaltavam foi um pai fiel à voz de Deus e foi pai forte sempre que teve de mudar de local para proteger a família”.